São Paulo encerra preparação para encarar a Inter de Limeira pelo Paulistão

Desta forma, a escalação do São Paulo deve contar com: Rafael; Igor Vinícius, Sabino, Arboleda e Enzo Díaz; Pablo Maia, Alisson e Oscar; Ferreirinha, Lucas Moura e Calleri.

Para o duelo, a comissão não terá Luciano à disposição. O atacante recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Red Bull Bragantino e, assim, terá que cumprir suspensão. O volante Luiz Gustavo, por sua vez, segue se recuperando de uma fratura no dedo do pé esquerdo, sofrida durante o empate em 1 a 1 com o Cruzeiro, pela FC Series, torneio de pré-temporada realizado nos Estados Unidos.

Com a derrota para o Red Bull Bragantino, o São Paulo ficou com os mesmos 13 pontos, na liderança do Grupo C. O Novorizontino é o segundo colocado, com nove pontos e dois jogos a mais.