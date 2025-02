Santos supera Botafogo e fica perto de oficializar a chegada de Rollheiser, do Benfica

No Alvinegro Praiano, o atacante terá a chance de reeditar a parceria com Leo Godoy. O lateral direito, inclusive, conversou com o amigo durante as negociações. Eles jogaram juntos no Estudiantes, entre 2022 e 2024. Foram 66 partidas juntos.

A informação foi inicialmente divulgada pelo Uol e confirmada pela Gazeta Esportiva.

O técnico Pedro Caixinha entende que faltam pontas no elenco do Santos. O comandante gosta de jogar com dois atacantes abertos. Atualmente, o clube conta apenas com Guilherme, Soteldo e Gabriel Veron para as extremidades.

Rollheiser foi revelado pelo River Plate e atuou no Estudiantes antes de chegar ao Benfica.