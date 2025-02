Santos reencontra 'pedra no sapato' e tenta encerrar jejum de oito anos

Este, aliás, é o único êxito do Santos contra o Novorizontino na história. Os dois times se enfrentaram 10 vezes, com seis triunfos do Tigre e mais um empate.

A equipe do interior paulista brigou de frente com o Peixe na Série B do Campeonato Brasileiro de 2024. Os aurinegros venceram o jogo do primeiro turno (3 a 1, em Novo Horizonte) e arrancaram uma igualdade de 1 a 1 na Vila Belmiro na segunda metade da competição.

O Novorizontino chegou a liderar o torneio por algumas rodadas, porém caiu de rendimento na reta final e acabou ficando de fora do G4. O Alvinegro Praiano, por sua vez, conquistou o título e voltou à Série A.

Neste domingo, portanto, o Santos tenta acabar com esse jejum para se reabilitar no Paulistão. O time de Pedro Caixinha está na terceira colocação do Grupo B, com oito pontos, um a menos que a Portuguesa, que aparece em segunda. O líder é o Guarani, com 10. O Red Bull Bragantino, com cinco, está na lanterna.

A bola rola às 16 horas (de Brasília), no Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP), pela oitava rodada do Paulistão.