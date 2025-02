Rodada NBA: Na estreia de Jimmy Butler, Warriors vence o Bulls de virada

No duelo entre dois dos melhores times da Conferência Leste, o Boston Celtics levou a melhor sobre o New York Knicks, no Madison Square Garden, por 131 a 104. O destaque da vitória foi Jayson Tatum, que anotou 40 pontos, pegou seis rebotes e deu quatro assistências.

Jalen Brunson também fez um grande jogo, mas não conseguiu evitar a derrota do Knicks. O armador terminou a partida com 36 pontos e cinco assistências.

Live from New York: It's a Celtics dub ? pic.twitter.com/PhU0Dp4Ysk

? Boston Celtics (@celtics) February 9, 2025

Assim, o Celtics permanece na vice-liderança da Conferência Leste, com 37 vitórias e 16 derrotas. Por outro lado, o New York Knicks aparece logo atrás, ocupando a 3ª posição do Leste, com 34 vitórias e 18 derrotas.