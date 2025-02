PSG anuncia renovação de Hakimi, Nuno Mendes e Vitinha até 2029

?? Achraf Hakimi ?? 2029 ??? pic.twitter.com/LKzkbjNPsK

Peças importantes da equipe, Vitinha, Nuno Mendes e Hakimi são jogadores de confiança do técnico Luis Enrique. Na atual campanha parisiense, que caminha a passos largos para seu tetracampeonato francês, os três atletas são titulares absolutos. Contudo, os três jogadores sofreram especulações durante a janela de transferências e a meta da diretoria do PSG era de não perder ninguém.

A manutenção do elenco foi um pedido de Luis Enrique para a continuidade da temporada. Apesar da dominância local, com dez títulos nos últimos 13 anos, o técnico espanhol pediu para que a cultura de contratação da equipe mudasse. Marcado por contratações e vendas bombásticas nos últimos anos, o PSG atual procura trabalhar com jovens e valorizar o elenco.

Desde 2011, essa foi a primeira temporada que a equipe parisiense não contratou jogadores consolidados. Na janela de transferências do meio do ano, o PSG gastou em promessas, adquirindo João Neves, Pacho e Doué. Apesar de Kvaratskhelia ter sido comprado na janela do meio do ano por 70 milhões de euros (R$ 423 milhões), Luis Enrique prioriza o trabalho com os jovens da equipe parisiense.

O PSG tem ótima temporada sob o comando de Luis Enrique. Invicto no Campeonato Francês, a equipe lidera o torneio com treze pontos de vantagem para o segundo colocado, Olympique de Marselha.