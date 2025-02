Ponte Preta vence o Guarani e pressiona o Palmeiras no Paulistão

Com a vitória, a Ponte Preta chega a 15 pontos no grupo D do Paulistão, liderado pelo São Bernardo, com 16. O Palmeiras soma 12 e ainda vai jogar na rodada. Apesar do resultado negativo, o Guarani lidera o grupo B, com dez pontos.

O Jogo

O Guarani teve superioridade no início do clássico, aproveitando a movimentação do seu ataque. Porém, um fato foi fundamental para a mudança da partida: a expulsão de Lucas Rafael, aos 26 minutos do primeiro tempo, no lance que originou um pênalti para a Ponte Preta. Danilo Barcelos cobrou com força e abriu o placar.