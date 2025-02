Palmeiras cede empate ao Água Santa e sai da zona de classificação às quartas do Paulistão

Neste domingo, em confronto válido pela oitava rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista, o Palmeiras visitou o Água Santa no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, empatou por 1 a 1 e saiu da zona de classificação à próxima fase da competição. Flaco López foi quem marcou para o Verdão, enquanto Willen Mota igualou para os mandantes.

Com o resultado, o Alviverde chegou aos 13 pontos, agora na terceira colocação do Grupo D, e saiu da zona que garante o acesso às quartas de final do Estadual. No momento, o Verdão se encontra com dois pontos a menos que a Ponte Preta, vice-líder da chave. Já o Água Santa alcançou cinco somados, ainda na quarta e última posição do Grupo C.

O Palmeiras volta aos gramados na próxima quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), quando visita a Inter de Limeira, no Limeirão. Na quarta, o Água Santa recebe a Portuguesa, na Arena Inamar. Ambos os duelos serão válidos pela nona rodada do Paulistão.