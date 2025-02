Olympique vence Angers e mantém diferença para o líder PSG no Francês

O Olympique de Marselha venceu o Angers por 2 a 0 neste domingo, pela 21ª rodada do Campeonato Francês, no Stade Jean Bouin. Rabiot e Maupay balançaram as redes para os visitantes.

Com o triunfo, o Olympique chegou aos 43 pontos, dez atrás do líder Paris Saint-Germain (PSG), que venceu o Monaco na sexta-feira. Já o Angers é o 13º colocado, com 23.

O Olympique volta a campo no próximo sábado, contra o Saint-Étienne, pela 22ª rodada do Francês. A bola rola às 13h (de Brasília), no Stade Vélodrome. Por sua vez, o Angers enfrenta o Reims, no Stade Auguste-Delaune II, às 13h15 do domingo, dia 16.