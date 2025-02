Garro lidera oito estatísticas entre todos os meias do Brasileirão; veja

Desde a sua chegada ao Corinthians, Rodrigo Garro se tornou peça imprescindível para o meio de campo e assumiu um papel fundamental na criação de jogadas. Tal impacto positivo do argentino sobre o restante da equipe pode ser provado através dos números, que o colocam como líder de oito quesitos dentre todos os meias do Brasileirão.

De acordo com o Sofascore, desde o início de 2024, Garro é o jogador com mais participações em gols registradas, com 26. O atleta também lidera no número de tentos marcador de fora da área, com sete, e é o maior garçom no período, com um total de 14 passes para gol.

Também de acordo com a plataforma de estatísticas, o maestro corintiano lidera em passes decisivos, (145) passes para a área (499) e em faltas sofridas (158). Para finalizar, o argentino de 27 anos foi o jogador com mais ações com bola (3.567) e bolas recuperadas (242) registradas no recorte.