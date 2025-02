Neymar será titular do Santos contra o Novorizontino pelo Paulistão; veja escalações

O Santos está escalado para enfrentar o Novorizontino, neste domingo, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. Pela primeira vez desde o retorno, Neymar será titular.

O meia-atacante assume o posto de Gabriel Bontempo, que fica no banco de reservas. O ídolo alvinegro estreou no empate de 1 a 1 com o Botafogo-SP. Na ocasião, jogou por pouco mais de 50 minutos e agradou a comissão técnica.

Na zaga, Gil foi o escolhido para a vaga de Luan Peres, poupado por uma tendinopatia na região posterior da coxa direita. Já na lateral esquerda, Vinicius Lira entra no lugar de Escobar, fora pelo acúmulo de amarelos.