Neymar faz 1º jogo como titular, mas Santos só empata com Novorizontino pelo Paulista

Com o relógio marcando 27 minutos, o Novorizontino quase abriu o placar. Pablo Dyego foi acionado pelo alto na meia-lua e emendou um lindo voleio. Brazão voou e fez difícil defesa para evitar o golaço. No lance seguinte, Patrick Brey cruzou e Robson testou nas mãos do arqueiro.

O Peixe, por sua vez, voltou a assustar aos 37. Neymar encontrou bom passe para Vinicius Lira na área. O lateral tentou tocar de cavadinha na saída do goleiro, porém mandou pelo lado.

2º tempo

Na volta do intervalo, o Novorizontino teve uma boa oportunidade para marcar. Aos três minutos, Robson disparou com muita liberdade pelo meio e finalizou para a defesa de Brazão. No rebote, Wagninho fintou a marcação e bateu para nova intervenção do goleiro.

O Santos respondeu aos 13. Guilherme foi lançado por Neymar na esquerda, dominou e rolou para João Schmidt, que arrematou de primeira. Atento, Airton se esticou para espalmar. Na sequência, Guilherme limpou dois, entrou na área e bateu cruzado. Leo Godoy se atirou, mas chegou atrasado e a bola saiu pela linha de fundo.

Com 33 minutos, foi a vez dos anfitriões tentarem. Matheus Frizzo cobrou falta com veneno e Gabriel Brazão foi buscar no cantinho. No rebote, o goleiro abafou o chute de Irmer.