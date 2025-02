Na estreia de Rashford, Aston Villa vence Tottenham pela Copa da Inglaterra

Neste domingo, o Aston Villa bateu o Tottenham por 2 a 1 no Villa Park. Jacob Ramsey e Morgan Rogers marcaram os gols que garantiram os donos da casa nas oitavas de final da Copa da Inglaterra, enquanto Mathys Tel marcou para os Spurs. O duelo também marcou a estreia de Marcus Rashford com a camisa do Aston Villa.

