De Messi a Trump: veja famosos que marcaram presença no Super Bowl

O astro do futebol mundial Lionel Messi está presente no Super Bowl LIX, no Caesars Superdome, em Nova Orleans. Ele está junto de seus companheiros de Inter Miami, Luis Suárez, Jordi Alba e Sergio Busquets.

Neste sábado, Messi e companhia golearam o Olimpia, de Honduras, por 5 a 0. O argentino abriu o placar após passe de Suárez, enquanto o camisa 9 marcou o quarto tento da partida.

Além dos jogadores do clube americano, o atual Bola de Ouro, Rodri também está presente no estádio. Em entrevista à Sky Sports, o volante do Manchester City destacou sua admiração pelo futebol americano.