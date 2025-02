Matheus Nascimento está de saída do Botafogo

Revelado pelo Botafogo e uma das principais promessas do clube nos últimos anos, Matheus Nascimento está a caminho do futebol dos Estados Unidos. Segundo o Canal do TF, o jogador de 20 anos vai ser emprestado ao Los Angeles Galaxy.

Matheus Nascimento estreou no time principal do Botafogo em 2020, quando tinha apenas 16 anos. No ano seguinte, ele se dividiu entre o sub-20 e o profissional do Fogão.