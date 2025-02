Luisa Stefani vence na estreia de duplas e vai às oitavas no WTA 1000 de Doha, no Qatar

Luisa Stefani, número 1 do Brasil e 27ª do mundo, estreou com vitória, neste domingo, no WTA 1000 de Doha, no Qatar. A paulistana e a norte-americana Peyton Stearns derrotaram a dupla da norte-americana Nicole Melichar com a húngara Timea Babos por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 4/6 e 10-6, em 1h28min.

"Começamos muito bem e jogamos bem os pontos decisivos no primeiro set, que sempre é importante para ficar com momentum e jogar com o placar a nosso favor. No segundo, também tivemos oportunidades no meio do set, mas elas elevaram o nível e foi um jogo mais complicado, especialmente nos nossos games de saque. Conseguimos manter o foco, ser agressivas e impor o nosso jogo desde o primeiro ponto do tiebreak para sair com a vitória", disse Luisa Stefani.