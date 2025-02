Léo Pereira analisa clássico com o Fluminense e projeta reencontro do Flamengo com o Botafogo

Fim de jogo no Maracanã. O Mengão fica no 0 a 0 com o Fluminense, pela nona rodada do Campeonato Carioca. #CRF #VamosFlamengo pic.twitter.com/JEKjWqtwW1

? Flamengo (@Flamengo) February 8, 2025

Agora, o Flamengo tem mais um clássico pela frente. O Rubro-Negro vai reencontrar o Botafogo nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, em jogo atrasado pela sétima rodada do Campeonato Carioca. A equipe do técnico Filipe Luís superou o rival na Supercopa Rei, no último domingo, por 3 a 1.

"Outra competição. A gente tem de entrar ligado, porque com certeza eles devem estar mordidos pela final, vão vir mais atentos, principalmente no começo do jogo, que foi quando tivemos superioridade e conseguimos fazer um gol logo no começo, mas a gente vai se preparar, vai descansar agora, ficar na recuperação para que a gente possa chegar bem na quarta-feira e vencer a partida", projetou Léo Pereira.