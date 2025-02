Hulk analisa vitória do Atlético-MG e comenta provocação antes da partida: "Falei que ia fazer dois gols"

"Nós soubemos jogar diante de 60 mil torcedores, mantivemos a cabeça no lugar e fizemos um ótimo trabalho coletivo, e quando fazemos isso bem feito, o individual acaba se destacando. Não só o meu individual pelos gols, mas o Cuello fez um grande jogo hoje, o Lyanco que vem fazendo grandes jogos e o Rubens também. Acho que a vitória é do coletivo pelo excelente trabalho que fizemos", concluiu.

O atacante, por fim, explicou o sinal que fez com os dedos em direção aos torcedores do Cruzeiro presentes no Mineirão antes do jogo.

"Eu profetizei e Deus me abençoou, eu falei que iria fazer dois hoje. A torcida começou a me xingar e pegar no meu pé, e eu falei que iria fazer dois gols hoje. Deus me abençoou. Claro que eu não sabia que iria fazer os dois gols, mas estava muito confiante para esse jogo, Deus abençoou minhas palavras e eu consegui fazer os dois gols que valeram os três pontos, então acho que consegui ler antes do jogo", finalizou.