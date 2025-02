Guarani emite nota de repúdio à arbitragem do Dérbi contra a Ponte Preta

O Guarani Futebol Clube repudia as decisões equivocadas da arbitragem do Dérbi 209, que interferiram diretamente no resultado da partida.

No lance do primeiro gol da equipe adversária, houve uma sequência de erros inadmissíveis para um árbitro FIFA. Não houve sequer falta no lance em que foi marcado pênalti e, mesmo com o auxílio do VAR, o árbitro manteve equivocadamente a marcação e ainda optou, novamente com grave erro, por expulsar o atleta bugrino.

Diante deste cenário, a Diretoria do Guarani Futebol Clube já acionou seu departamento jurídico para tomar todas as providências necessárias junto à Federação Paulista de Futebol.