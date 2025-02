Giro Estadual: Com gol nos acréscimos, Atlético-GO vence Goiás no Clássico do Equilíbrio

O primeiro Clássico do Equilíbrio de 2025 tem dono: o Atlético-GO. A equipe venceu o Goiás por 2 a 1 neste domingo, pela oitava rodada do Campeonato Goiano, no Estádio Hailé Pinheiro. Os gols do triunfo foram marcados por William Pottker e Alejo Cruz, enquanto Juninho balançou as redes para o Esmeraldino.

Com o resultado, o Dragão chegou aos 13 pontos e assumiu a quarta posição do Estadual. Já o Goiás é o sétimo lugar, com 10 unidades.

O Atlético-GO volta a campo nesta quarta-feira, contra o Ouvidorense, pela próxima rodada do Estadual. A bola rola às 19h30 (de Brasília), no Estádio Antônio Accioly. No mesmo dia, o Goiás enfrenta o União Rondonópolis, no Estádio Engenheiro Luthero Lopes, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Verde, às 20h.