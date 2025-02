Gabigol é expulso, e Atlético-MG bate o Cruzeiro com gols de Hulk pelo Mineiro

Neste domingo, pela sétima rodada do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro duelou com o Atlético-MG no Mineirão e perdeu por 2 a 0. Os gols foram marcados por Hulk. Aos 30 minutos da etapa inicial, Gabigol ainda recebeu cartão vermelho direto após cotovelada.

Com o resultado negativo, o Cruzeiro ficou estacionado com os mesmos 11 pontos no Grupo C. No entanto, com a derrota do Aimoré, a equipe avançou à semifinal do torneio como primeira colocada. Do outro lado, o Atlético-MG alcançou os mesmos 13 pontos da Tombense, líder do Grupo A, mas segue em segundo por conta do número de vitórias.

O Cruzeiro retorna aos gramados na próxima quarta-feira, contra o Democrata, pela oitava e última rodada do Campeonato Mineiro. A bola rola às 19h45 (de Brasília), no Estádio José Mammoud Abbas. No mesmo dia, rodada e horário, o Atlético-MG fecha a fase de grupos contra o Itabirito, no Mineirão.