Francisco Barreto, atleta olímpico de ginástica, se despede do Pinheiros

Finalista na barra fixa das Olimpíadas de 2016, o ginasta terminou na quinta posição da categoria. Também competiu nas Olimpíadas de 2021, em Tóquio.

"Foi a primeira equipe a disputar a Olimpíada na categoria masculina e dentro de casa, com ginásio lotado, foi uma sensação indescritível. Um momento muito especial', relatou.

"As árvores crescem e renovam, com novas sementes. Não tenho dúvidas de que Goiânia ganha uma semente nossa, que vai crescer e dar frutos. No esporte, ganhar ou perder faz parte do dia da competição. Não tenho dúvida nenhuma de que você será referência, estará plantando novas sementes Pinheirenses lá também. Parabéns por toda carreira e sucesso. O Pinheiros é também a sua casa", disse o presidente em homenagem a Francisco.