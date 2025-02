Especulado pelo Palmeiras, Mateus Lusuardi faz gol pelo Frosinone

Ventilado como possível reforço do Palmeiras neste começo de 2025, o zagueiro Mateus Lusuardi, de 21 anos, marcou seu primeiro gol atuando pelos profissionais no empate do Frosinone por 1 a 1 com o Catanzaro, pela 25ª rodada da Série B Italiana, neste sábado (8).

Em um jogo marcado pela forte chuva, o brasileiro apareceu como elemento surpresa na área adversária e finalizou duas vezes para, no rebote do goleiro, abrir o placar para o Frosinone no primeiro tempo. Com um golaço, Quagliata empatou para o Catanzaro na segunda etapa e deu números finais à partida.