Destaque do Internacional, Alan Patrick é o jogador da Série A com mais passes decisivos em 2025

? 90 mins p/ participar de gol (!)



? 20 passes decisivos (!)



? 10 finalizações (7 no... pic.twitter.com/h0GipQqQvQ

? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) February 9, 2025

No Gre-Nal deste sábado, após o Grêmio abrir o placar com Martin Braithwaite, de pênalti, Fernando marcou para o Internacional, aos 27 minutos do segundo tempo. Alan Patrick cobrou escanteio e o volante cabeceou para o fundo do gol.

O meia de 33 anos ainda é o líder em assistências, com três, e participações em gols no Campeonato Gaúcho, com cinco.