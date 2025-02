Corinthians vence São Bernardo com gols nos acréscimos e garante classificação no Paulista

Já o São Bernardo retorna aos gramados no mesmo dia, diante do Noroeste, no Estádio Alfredo de Castilho. A bola rola a partir das 18h30.

O jogo

O São Bernardo começou melhor, mas logo o Corinthians se impôs e passou a dominar as ações. O time chegou com perigo pela primeira vez aos oito minutos, através de Pedro Raul. O atacante recebeu de José Martínez na área e limpou o goleiro, mas chutou travado, por cima do gol, desperdiçando uma grande chance de abrir o placar a favor do Timão.

A equipe do Parque São Jorge seguiu pressionando e quase balançou as redes aos 30 minutos. Mais uma vez, Martínez arrancou pela direita e cruzou na cabeça de Pedro Raul, que cabeceou firme e acertou a trave.

O Bernô deu um susto nos mandantes aos 33 minutos, quando Guilherme Queiroz recebeu de Fabrício Daniel, invadiu a área e tocou na saída de Hugo Souza, que fez grande defesa. O Corinthians chegou a fazer o gol aos 34 minutos, por meio de Romero, mas o tento foi anulado por impedimento.

Aos 39, o Timão trabalhou a bola no campo de ataque até chegar em Pedro Raul, que dominou, girou e chutou com a perna direita, mas Alex Alves defendeu.