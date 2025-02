Corinthians terá time alternativo e Garro no banco contra o São Bernardo; veja escalações

????? ???? ??????????? ???????? ????????! ?#SCCPxSBE#AGarroLaOcho#VaiCorinthians pic.twitter.com/u2AOkcaOHG

? Corinthians (@Corinthians) February 9, 2025

Outra novidade é o volante Maycon, que volta a ser relacionado depois de se recuperar de uma cirurgia no joelho. Já o lesionado Gustavo Henrique desfalca o Timão, bem como o atacante Yuri Alberto, suspenso. Talles Magno, que viajou aos Estados Unidos para resolver uma questão de documentação pessoal, também está fora. Breno Bidon e Felipe Longo, que defendem a Seleção Brasileira sub-20 no Sul-Americano da categoria, completam a lista de baixas.

O Corinthians vem de um empate no clássico contra o Palmeiras e é dono da melhor campanha do Paulistão, com 19 pontos. A equipe, desta forma, lidera o Grupo A e pode ser a primeira a garantir a classificação para o mata-mata do torneio. Para isso, precisa de um simples empate neste domingo.

Do outro lado, o São Bernardo ocupa a ponta do Grupo D, com 16 pontos conquistados. Na última rodada, o Bernô ficou no empate por 1 a 1 com o Novorizontino.