Corinthians terá patrocínio pontual da Havaianas em jogo contra o São Bernardo

O Corinthians anunciou um patrocínio pontual para o jogo deste domingo, contra o São Bernardo, na Neo Química Arena, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. A marca de sandálias e chinelos Havaianas estampará na barra da camisa alvinegra com a frase "Vai de Havaianas".

"Seja na praia, na cidade, nos clubes ou nos estádios, Havaianas sempre está nos pés dos brasileiros de todas as torcidas. Nossa marca, que é tão democrática, entrou na partida para lembrar que futebol é paixão, identidade e, acima de tudo, um momento de conexão que une todo mundo", afirmou Juliana Soncini, diretora de marketing da empresa no Brasil.

"A marca teve a sensibilidade de entender o momento do clube e a ousadia para aproveitar a oportunidade, calculando muito bem o potencial da visibilidade e do engajamento da Fiel Torcida nessa ação. Do lado do Corinthians, reconhecemos o DNA democrático que conecta as marcas e agradecemos pelo posicionamento da Havaianas. Sempre estaremos abertos às marcas e fica a dica: mesmo em situações atípicas, a criatividade pode ser uma excelente solução. O Corinthians é gigante e o torcedor, com certeza, aumentará ainda mais o carinho que já tem pela Havaianas", explica Vinicius Manfredi, superintendente de marketing do Timão.