Com time reserva, Liverpool é surpreendido pelo Plymouth Argyle e dá adeus à Copa da Inglaterra

O Liverpool visitou o Plymouth Argyle, neste domingo, pela quarta rodada da Copa da Inglaterra. No Estádio Home Park, o time da casa venceu por 1 a 0, com gol de Ryan Hardie, de pênalti, e garantiu vaga na próxima fase.

Com o resultado, o Liverpool, líder do Campeonato Inglês, foi eliminado da Copa da Inglaterra. Enquanto o Plymouth Argyle, lanterna da Segunda Divisão da Inglaterra, está classificado para as oitavas de final da competição.

As duas equipes voltam a campo nesta quarta-feira. O Liverpool visita o Everton, às 16h30 (de Brasília), pelo jogo atrasado da 15ª rodada do Campeonato Inglês, no Goodison Park. O Plymouth Argyle recebe o Millwall, às 16h45, pela 32ª rodada da Segunda Divisão da Inglaterra, no Estádio Home Park.