Com Rony no banco e Piquerez poupado, Palmeiras está escalado para enfrentar o Água Santa; confira

O Palmeiras está escalado para o duelo contra o Água Santa, válido pela oitava rodada do Campeonato Paulista, com algumas alterações em relação à equipe que entrou em campo para a disputa do último Derby, dentre elas a presença de Rony no banco e a ausência de Piquerez. A bola rola logo mais, a partir das 18h30 (de Brasília), no Estádio Mané Garrincha.

A equipe palmeirense chega para o confronto depois de um empate amargo por 1 a 1 com o Corinthians, no Allianz Parque. O Verdão abriu o placar com Mauricio, e Yuri Alberto deixou tudo igual. Estêvão ainda perdeu um pênalti no fim da partida.

O técnico Abel Ferreira alterou a base da escalação, que podia ser considerada titular, uma vez que foi a mesma nos dois últimos compromissos do clube paulista. Agora, o treinador optou por fazer um rodízio no time, dando minutos para o elenco. Um exemplo é Rony, que foi relacionado pela primeira vez na temporada.