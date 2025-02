CBF divulga detalhes sobre confrontos da primeira fase da Copa do Brasil

As primeiras partidas da Copa acontecerão no dia 18 deste mês. Os dias 19, 20, 25, 26 e 27 darão sequência a primeira fase.

Nesta etapa da competição, as partidas são disputadas em modelo de jogo único, com o mando de campo sendo da equipe pior colocada no ranking nacional da CBF.

Para a edição de 2025, também aconteceu uma mudança no regulamento. Antes, em caso de empate, a equipe visitante tinha vantagem e se classificava automaticamente. Agora, os resultados serão definidos via disputa de pênaltis.

A partida de abertura será entre o Atlético-MG e Tocantinópolis, às 19h30 (de Brasília), no Estádio João Ribeiro, dia 18.

Confira como ficou a tabela: