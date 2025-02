Caixinha lamenta falta de vitórias, mas vê Santos no caminho certo: "Queremos ganhar o Paulistão"

Pedro Caixinha não gostou do empate de 0 a 0 do Santos com o Novorizontino, neste domingo, fora de casa, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. O técnico afirmou que o time não foi tão agressivo como o esperado e pecou com a bola nos pés.

"A equipe, com a bola, foi muito imprecisa. Isso não deu fluidez. Ficamos muito afastados, com dificuldade de ligar o jogo e criar chances no ataque. Queríamos ter uma saída em três mais um, para atrair a linha deles. Mas não assumimos esses três mais um e isso dificultou a nossa ligação. Tivemos muita pressa em perder a bola. A melhor chance foi a combinação na direita, que o Pituca foi até a cara do goleiro", disse.

"No intervalo procuramos ajustar essa construção, passando a três mais dois. Procuramos ter o Thaciano na meia direita, não aberto como estava com Soteldo. Mas não conseguimos encontrar esses espaços. Era um jogo que tínhamos que ter a capacidade de jogá-lo tendo a boal. Não a tivemos e por isso passamos por tantas dificuldades. Esperávamos um pouco mais do que seria a agressividade da equipe", completou.