Caixinha comenta planos do Santos para Neymar e não garante titularidade em clássico: "Muito cuidado"

"Estamos trabalhando isso diretamente com o Neymar e o estafe dele, que se juntou a nós e tem tido uma grande cooperação. Um jogador com a qualidade e a experiência que ele tem, ninguém o conhece mais que ele mesmo. O compromisso que temos é que ele não pode ir até um limite que quebre. Temos que ter muito cuidado. Para o bem de todos. Para o bem do futebol", analisou.

O Santos volta a campo na quarta-feira, quando visita o Corinthians, pela nona rodada do Campeonato Paulista. A bola rola no gramado da Neo Química Arena a partir das 21h35 (de Brasília).

Caixinha não garantiu Neymar como titular em Itaquera. O técnico afirmou que vai analisar os dados do jogador de 33 anos antes de tomar a decisão.

"Vamos analisar e ponderar. Ele, como ser humano, sente. Ele quer jogar e ganhar. É um competidor e um vencedor nato. Mas é um momento importante para o que será a sequência e o crescimento dele. Temos que tomar essa decisão com base nos dados, de forma clara", finalizou.

O Peixe está fora da zona de classificação para a próxima fase do Estadual. O time aparece na terceira colocação do Grupo B, com nove pontos, assim como a vice-líder Portuguesa. O Guarani está na ponta, com 10.