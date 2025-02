Brazão lamenta empate do Santos com o Novorizontino e mira vitória em clássico

O Santos ficou apenas no empate de 0 a 0 com o Novorizontino, fora de casa, neste domingo, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. Eleito o craque da partida, Gabriel Brazão salientou a qualidade dos rivais, mas lamentou o resultado.

"Agradeço a Deus por estar vivendo um grande momento no Santos, maior clube do mundo. Queria agradecer também a minha família. Só tenho agradecer. É seguir trabalhando. Infelizmente os três pontos não vieram, mas o Novorizontino é um grande time. É um ponto que somamos. Vamos, no próximo jogo, buscar a vitória", disse ao Uol Play.

O Peixe segue sem engrenar e fora da zona de classificação para a próxima fase do Estadual. O time aparece na terceira colocação do Grupo B, com nove pontos, assim como a vice-líder Portuguesa. O Guarani está na ponta, com 10.