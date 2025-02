Botafogo poupa o time e perde para o Madureira pelo Campeonato Carioca

O Botafogo criou aos 20 minutos. Cuiabano cruzou da esquerda e encontrou Kayke na área, mas ele finalizou mal e mandou para fora. Cinco minutos depois, Carlos Leiria colocou Igor Jesus no lugar de Rafael Lobato.

Aos 29, Kayke arrancou em velocidade, invadiu a área e caiu após disputar o lance com Wallace, que chegou a puxar a camisa do atacante do Botafogo. A arbitragem mandou o jogo seguir. Quatro minutos depois, Igor Jesus finalizou e obrigou Mota a fazer mais uma defesa.

Carlos Leiria colocou o Botafogo ainda mais ao ataque. Aos 37 minutos, Matheus Martins entrou no lugar de Serafim. O Madureira ampliou no minuto seguinte. Após contra-ataque, Evandro, alteração de Daniel Neri, acertou o travessão. No rebote, Cauã Coutinho fez 2 a 0. O Tricolor Suburbano ficou com a vitória no Kleber Andrade.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 0 X 2 MADUREIRA

Local: Estádio Kleber Andrade, Cariacica (ES)