Bia Haddad cai na estreia do WTA 1000 de Doha

Foi o quinto confronto entre as tenistas no circuito da WTA. Bia continua com vantagem por 3 a 2, mas perdeu da adversária pela segunda vez seguida - o revés anterior aconteceu em Wuham, no ano passado.

Apesar da derrota na chave de simples, Bia Haddad vai seguir na disputa do WTA 1000 de Doha nas duplas. Ela jogará ao lado da alemã Laura Siegemund. As adversárias da estreia serão as russas Ekaterina Alexandrova e Luidmila Samsonova.