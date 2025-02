Autor do gol do Grêmio, Braithwaite lamenta resultado: "É uma pena que não conseguimos a vitória"

O Grêmio empatou com o Internacional por 1 a 1 neste sábado, pela sexta rodada do Campeonato Gaúcho, na Arena do Grêmio. Autor do gol do Imortal Tricolor, Braithwaite comemorou o seu tento, mas lamentou o resultado.

"É uma pena que não conseguimos a vitória. Estou contente com o gol. É o meu trabalho, então vou fazer tudo para ajudar o meu time", comentou ao Premiere.

Artilheiro do Campeonato Gaúcho com três gols, o dinamarquês atuou em seu segundo Gre-Nal com a camisa do Grêmio, sendo o primeiro em casa. "Sensação incrível. Espero que (a torcida) continue assim, mas temos que dar a vitória a eles", finalizou.