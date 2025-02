Athletico-PR vira sobre o Maringá e se classifica às quartas de final do Paranaense

O Athletico-PR venceu o Maringá por 3 a 2 neste domingo, pela nona rodada do Campeonato Paranaense, no Estádio Willie Davids. Os gols do triunfo foram marcados por João Cruz e Alan Kardec (duas vezes), enquanto Matheus Moraes balançou as redes para a equipe da casa.

Com o resultado, o Furacão se classificou às quartas de final da competição, com duas rodadas de antecedência. A equipe está na liderança, com 18 pontos. Já o Maringá é o sexto colocado, com 13.

O Athletico-PR volta a campo nesta quarta-feira, contra o FC Cascavel, pela próxima rodada do Estadual. A bola rola às 20h (de Brasília), na Ligga Arena. No mesmo dia e horário, o Maringá enfrenta o Azuriz, no Estádio Willie Davids.