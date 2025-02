Vitória x Porto-BA: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo do Campeonato Baiano

Neste sábado, pela sétima rodada do Campeonato Baiano, o Vitória enfrenta o Porto-BA, às 18h30 (de Brasília), no Barradão, em Salvador (BA).

O Vitória é o líder do Campeonato Baiano, com 12 pontos. Por sua vez, o Porto está em quarto, com oito. As quatro melhores equipes avançam às semifinais.

ONDE ASSISTIR