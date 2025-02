Vitória sobre a Inter de Limeira faz a Portuguesa quebrar jejum que durava 11 anos

PARA FECHAR O PLACAR! ???

No final do jogo, após chute de Rildo, Everton Messias aproveitou o rebote do goleiro e marcou seu primeiro gol pela Lusa, fechando o placar do jogo em 2 a 0! pic.twitter.com/Y98fKPH9tx

? Portuguesa (@Lusa_Oficial) February 8, 2025

"Uma vitória importante, que contou com a entrega de todo o time. Conseguimos um resultado fundamental, sem sofrer gols, e foi muito bom fazer isso com o apoio do nosso torcedor", comemorou o técnico Cauan de Almeida.

Com o triunfo sobre a Inter de Limeira, a Rubro Verde assumiu provisoriamente o segundo lugar do Grupo B, com nove pontos em oito rodadas. Trata-se da melhor campanha da Lusa desde que a competição estadual passou a adotar o atual regulamento, com 12 jogos na primeira fase.

No ano passado, a Lusa tinha sete pontos após oito jogos. Já em 2023 foram cinco pontos conquistados.