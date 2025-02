Vedacit Vôlei Guarulhos derrota São José de virada pela Superliga

A reação guarulhense começou no terceiro set. A partida estava equilibrada até 17º ponto. O central Geovane marcou dois pontos de bloqueio seguidos e diminuiu o placar para o time flecha. Após vencer o quarto set, a equipe de Nery manteve o domínio e levou a partida para o tie-break.

No último set, o time visitante ameaçou os guarulhenses, abrindo 13 a 8 no placar. Mas o comandante Nery Tambeiro usou uma manobra tática, mexeu novamente na equipe, colocando Celso Jr., Alemão e Deivid em quadra. Com a mudança, vieram seis pontos seguidos e uma virada de 14 a 13. Em seguida, o levantador Sandro e o oposto Saliba voltaram à quadra e ajudaram a fechar o tie-break, em 16 a 14.

O ponteiro Léo Lukas marcou 28 pontos na partida e recebeu o Troféu Viva Vôlei (CBV), como o melhor em quadra.