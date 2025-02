Time alternativo do São Paulo não aproveita expulsão e perde do Bragantino pelo Paulista

O São Paulo perdeu para o Red Bull Bragantino neste sábado, por 1 a 0, no Estádio Nabi Abi Chedid, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. Com um time alternativo, o Tricolor não aproveitou a expulsão de Juninho Capixaba, no fim do primeiro tempo, e amargou o seu segundo revés no torneio. O gol dos mandantes foi marcado por Matheus Fernandes.

Apesar do resultado, a equipe de Luis Zubeldía permanece na ponta do Grupo C, com 13 pontos. O time, porém, fica distante do Corinthians na disputa pela liderança geral da competição. O rival, que ainda possui um jogo a mais, soma 19 pontos, seis a mais que o São Paulo.

Já o Bragantino, mesmo com o triunfo, segue estacionado na lanterna do Grupo B, agora com oito. O Massa Bruta, no entanto, encosta no terceiro colocado da chave, o Santos, que tem uma partida a menos.