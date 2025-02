São Paulo busca encerrar jejum de seis anos como visitante contra o RB Bragantino

O São Paulo enfrenta um desafio importante neste sábado, quando visita o Red Bull Bragantino, no Estádio Nabi Abi Chedid, pela oitava rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. O Tricolor busca encerrar um jejum de seis anos sem vencer o adversário como visitante.

A última vitória são-paulina em Bragança Paulista aconteceu no dia 3 de março de 2019, quando o São Paulo venceu por 2 a 0, ainda sob o comando do técnico Vagner Mancini, com gols de Pablo e Arboleda, também na primeira fase do Paulistão.

Desde então, as equipes se enfrentaram mais sete vezes, cinco pelo Campeonato Brasileiro e duas pelo Estadual, com quatro vitórias do Massa Bruta e três empates registrados. No recorte, foram 13 bolas na rede do Bragantino e oito do Tricolor.