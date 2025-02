Santos detém segundo pior aproveitamento entre times da Série A e liga alerta no Paulistão

O Santos ainda não conseguiu deslanchar no Campeonato Paulista. Mesmo sob o 'efeito Neymar', o time detém um aproveitamento ruim nas sete primeiras rodadas do Estadual e liga alerta com uma possível eliminação precoce.

Entre todas as equipes que disputarão a Série A do Brasileirão nesta temporada, o Peixe é dono do segundo pior aproveitamento. Foram apenas duas vitórias até aqui, além de dois empates e três derrotas - 38,1%. O Alvinegro Praiano, assim, só fica à frente do Red Bull Bragantino, com 23,8%. O levantamento é do Sofascore.

Em meio à oscilação, o Santos tenta decolar para não correr o risco de ficar fora do mata-mata do Estadual. O time, no momento, ocupa a segunda posição do Grupo B, com oito pontos, dois abaixo do líder Guarani. Portuguesa, com seis, e Bragantino, com cinco, completam a chave.