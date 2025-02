Rodada NBA: Com 47 pontos de Booker, Suns vence o Jazz na prorrogação

Ainda nesta sexta-feira, o Cleveland Cavaliers visitou o Washington Wizards, na Capital One Arena, e venceu por 134 a 124. No entanto, o nome do jogo foi Jordan Poole, que anotou sua maior pontuação na carreira, com 45 pontos, além de quatro rebotes e cinco assistências.

Mesmo assim, não o suficiente para evitar a vitória do Cavaliers, comandado pelo trio Donovan Mitchell (33), Evan Mobley (27) e Darius Garland (23). Os três jogadores combinaram para 83 dos 134 pontos anotados pela equipe.