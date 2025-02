Roberto Firmino é excluído dos inscritos do Al Ahli no Saudita

Fla tem dívida eterna com os Garotos do Ninho

Firmino já ficou fora até do banco de reservas na recente vitória do Al Ahli contra o Al Fateh pela 19ª rodada do Campeonato Saudita, em duelo realizado nesta sexta-feira. O curioso é que os números do brasileiro na temporada não são ruins: 25 jogos, 9 gols e 5 assistências.

A decisão do Al Ahli pode interferir no futuro de Roberto Firmino, que aparece no radar de times brasileiros. O Corinthians ventilou a contratação do atleta. Agora, o Flamengo aparece como grande interessado em contar com o ex-Liverpool.