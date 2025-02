Red Bull Bragantino irá estrear novo uniforme contra o São Paulo

A campanha que criada para apresentar os novos uniformes para a temporada segue o conceito de "movimento, velocidade e dinamismo", valores que refletem tanto a identidade do Red Bull Bragantino quanto o DNA da Puma. "Desde o início da parceria com o Red Bull Bragantino, buscamos impulsionar a cultura esportiva voltada para a performance, valor que permeia ambas as marcas, refletindo essa essência nos nossos produtos e comunicação. O desenvolvimento dos novos uniformes foi um passo importante nesse caminho, e estamos muito empolgados com o resultado e as perspectivas futuras", destaca a diretora de marketing da Puma, Luciana Soares.

A camisa home é predominantemente branca e apresenta gola careca contrastante na cor vermelha, também está presente nas mangas. Detalhes geométricos pontilhados na parte frontal compõem um degradê que começa nos ombros e termina na barra, completando o visual e trazendo a sensação de velocidade. A camisa away é predominantemente azul, com gola "V" e punhos das mangas também na cor vermelha. A estampa geométrica, por sua vez, se estende pela parte frontal da camisa.

Os novos uniformes contam com a tecnologia dryCELL para máxima absorção de umidade e possuem selo holográfico com o distintivo do clube na etiqueta, garantindo autenticidade e qualidade. As camisas já estão disponíveis em puma.com; loja Puma do Morumbi Shopping e do Shopping Metrô Tatuapé; e lojas oficiais Red Bull Bragantino.