Real Madrid x Atlético de Madrid: veja onde assistir e prováveis escalações do duelo pelo Espanhol

Neste sábado, Real Madrid e Atlético de Madrid se enfrentam pelo Campeonato Espanhol. O clássico da capital vai acontecer às 17h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, e vale a liderança da competição.

O Real Madrid chega para o clássico com o alerta ligado. Os merengues vêm de derrota na La Liga e uma classificação suada na Copa do Rei. Já o Atlético de Madrid vem embalado no campeonato. A equipe comandada por Diego Simeone tem a chance de assumir a ponta em caso de vitória.

