Palmeiras volta a enfrentar o Água Santa após virada na decisão do Paulista de 2023; relembre

Palmeiras e Água Santa já se enfrentaram seis vezes na história. O primeiro embate foi em 2016, e o time de Diadema levou a melhor, por 4 a 1. Ao todo, são quatro vitórias do Palmeiras e duas do Água Santa. Os dois reveses palmeirenses foram como visitante.

Inicialmente, o jogo aconteceria no Estádio Distrital de Inamar, em Diadema. Contudo, o clube mandante optou por vender o mando de campo. Com isso as equipes se enfrentaram pela primeira vez em um "campo neutro". Essa é a primeira viagem mais longa do Alviverde na temporada.

Com o empate na última rodada, o Palmeiras chegou a 12 pontos e ocupa a vice-liderança do Grupo D, quatro pontos atrás do São Bernardo e empatado com a Ponte Preta. O Água Santa, por sua vez, é o lanterna da chave C, com quatro pontos.