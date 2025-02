Pablo marca dois em sua estreia, e Sport goleia Maguary pelo Campeonato Pernambucano

? Sport Club do Recife (@sportrecife) February 8, 2025

Com o resultado, o Sport subiu para a terceira posição, com 12 pontos. Já o Maguary está uma posição acima, com as mesmas 12 unidades.

O Sport volta a campo nesta terça-feira, contra o Sousa, pela terceira rodada da Copa do Nordeste. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Estádio Antonio Mariz. Por sua vez, o Maguary enfrenta o Jaguar, no Estádio Municipal Arthur Tavares de Melo, às 15h de quarta, em duelo atrasado da sexta rodada do Pernambucano.

O jogo

A equipe da casa abriu o placar aos quatro minutos do segundo tempo. Em contra-ataque rápido, Carlos Alberto tocou para Lenny Lobato, que entrou na área e bateu alto para o fundo do gol.

Já aos 19, Carlos Alberto recebeu passe de Lucas Lima e chutou no canto direito do goleiro, ampliando a vantagem. Logo em seguida, aos 25, Pablo, estreante da tarde, acertou um bonito chute no ângulo para balançar as redes.