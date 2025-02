Osasco São Cristóvão Saúde vence batalha com Minas e vai em busca do tetra da Copa Brasil

O Jogo

Osasco entrou em quadra determinado e esse espírito refletiu no desempenho da equipe. Após um início equilibrado, as osasquenses começaram a abrir vantagem com quatro pontos seguidos de Natália, saindo do 13 a 12 para 15 a 12. Com domínio das ações e favorecido por erros das mineiras, a vitória veio com mais um ponto direto de saque, desta vez de Maira: 25 a 18.

Na segunda parcial, as comandadas de Luizomar permaneceram atrás do placar até Giovana fazer 20 a 19. Mantendo o foco, uma defesa sólida comandada por Camila Brait e um ataque potente, o time osasquense segurou a ponta até o fim. Natália fechou a segunda parcial em 25 a 22 com um ataque no fundo.

O terceiro set parecia um repeteco do segundo. Mas não foi. Quando Osasco tirou uma desvantagem de quatro pontos e Maira empatou no 15 a 15, a impressão era de que Osasco iniciaria uma nova arrancada até a vitória. Desta vez, as mineiras conseguiram segurar a reação das adversárias e foram abrindo vantagem, até fechar a parcial em 25 a 17.

O quarto set foi de altos e baixos. Osasco saiu perdendo, virou e abriu 6 a 4 com seis pontos seguidos com Tifanny no saque. O Minas empatou no 8 a 8 e voltou a dominar o placar, abrindo vantagem até garantir a vitória e forçar o tie-break, com 25 a 22.

No tie-break, Osasco começou mais equilibrado e chegou a abrir 10 a 5 no placar. O Minas encostou no 10 a 9, mas logo a equipe de Luizomar retomou o controle da partida até conquistar a vaga na final da competição, fechando em 15 a 13.