Novorizontino x Santos: veja informações e prováveis escalações do duelo pelo Paulistão

Ainda sob o 'efeito Neymar', o Santos enfrenta o Novorizontino na tarde deste domingo, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. O duelo está marcado para as 16h (de Brasília) no Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi.

O Peixe ainda não conseguiu deslanchar no Paulistão e ocupa a terceira colocação do Grupo B, com oito pontos, dois atrás do líder Guarani. Foram apenas duas vitórias até aqui, além de dois empates e três derrotas.

A equipe alvinegra segue com o auxiliar Pedro Malta no banco de reservas. O técnico Pedro Caixinha, que estava suspenso na última partida, segue se recuperando de um procedimento cirúrgico de descolamento de retina do olho esquerdo.